Süper Lig'in 15. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş, evinde Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan derbinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN ŞARKILI GÖNDERME

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.



İşte sana özel çalma listemiz;



1- Ya Sen Ya Hiç



2- Those Were the Days



3- Bu Gala Daşlı Gala



4- Kız Milleti



5- Çemberimde Gül Oya