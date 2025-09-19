Beşiktaş'tan Göztepe maçı öncesi VAR hakemi paylaşımı!

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde konuk takım Beşiktaş'tan çarpıcı bir gönderme geldi.

Siyah-beyazlılar, maçın VAR hakemi Erkan Engin hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, bu mesajını daha önce tartışmalı kararların yaşandığı Hatayspor, Göztepe, Bodrum FK ve Alanyaspor maçlarından karelerin bulunduğu bir görselle destekledi.

GÖZTEPE'DEN ALINTI!

Göztepe, Beşiktaş'ın bu paylaşımını alıntıladı ve "Bizce de." ifadeleri kullandı.

İzmir ekibinin bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması dikkat çekti.