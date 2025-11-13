Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

- Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere izin istediğini açıkladı.
- Rafa Silva'nın futbolu bırakma düşüncesi ve teknik ekiple yaşadığı sorunlar sebebiyle idmana çıkmadığı iddia ediliyor.
- Kulüp başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile görüşme yaparak durumu netleştirmeyi planlıyor.
Bir süredir hakkında kriz olduğu yönünde iddialar yer alan Beşiktaşlı Rafa Silva'nın durumu giderek karmaşık hale geliyor.
Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, hatta teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva bugün yapılan idmana çıkmadı.
Birkaç haftadır ağrıları bulunan ve zaman zaman tedavi olan Portekizli yıldızın durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı'nın, Rafa ile özel bir görüşme gerçekleştireceği ve buradan çıkacak sonuca göre gerekli açıklamaların yapılacağı bildirilmişti.
"BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEKTİR"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Beşiktaş Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Kulübümüzden Bilgilendirme
Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.
Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK