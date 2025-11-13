Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir süredir hakkında kriz olduğu yönünde iddialar yer alan Beşiktaşlı Rafa Silva'nın durumu giderek karmaşık hale geliyor.

Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, hatta teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva bugün yapılan idmana çıkmadı.

Birkaç haftadır ağrıları bulunan ve zaman zaman tedavi olan Portekizli yıldızın durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı'nın, Rafa ile özel bir görüşme gerçekleştireceği ve buradan çıkacak sonuca göre gerekli açıklamaların yapılacağı bildirilmişti.

"BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEKTİR"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Beşiktaş Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: