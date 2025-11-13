Beşiktaş'ta Rafa Silva, idmana katılmadı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana katılmadı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Öte yandan Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva'nın gün içinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Siyah beyazlı kulübün 32 yaşındaki Portekizli futbolcusunun geleceği, son dönemde tartışma konusu oldu.

Özellikle Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddiaları dikkat çekmişti.

Öte yandan kulübe yakın bazı kaynaklar ise Rafa'nın ülkesine dönmek istediğini iddia etti.

GÖZLER TOPLANTIDA

Serdar Adalı ile Rafa Silva'nın görüşmesinin ardından yıldız futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.