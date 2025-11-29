Abone ol: Google News

Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz açıklaması: Karagümrük maçında yok

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 21:12
  • Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem olduğunu açıkladı.
  • Bu sakatlık nedeniyle Yılmaz, 28 Kasım'daki Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
  • Ancak, 24 Kasım'daki Gaziantep FK maçına yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir” denildi.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Açıklamada, genç futbolcunun bu sakatlık nedeniyle 28 Kasım’daki Karagümrük maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın 24 Kasım’daki Gaziantep FK maçına yetişmesinin beklendiğini aktardı.

