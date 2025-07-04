Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da İstanbul'da start veren Beşiktaş, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'yı seçti.

Viyana'ya 70 km uzaklıktaki Bad Erlach'ta kamp yapacak olan siyah-beyazlılar özel uçakla önce Viyana Havaalanı'na, sonra da otobüsle kamp oteline geçti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer Avusturya kampına 35 futbolcu dahil ederken yeni transfer Tammy Abraham'ın bir kaç gün sonra kampa katılacağı öğrenildi.

"YOĞUN BİR SEZON GEÇECEK"

Beşiktaş'ın kafile başkanlığını yapan Asbaşkan Murat Kılıç, otele girişte basın mensuplarına kısa bir açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir sezonun kendilerini beklediğini aktaran Murat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla takımımızın Avusturya kampı başlamış durumda. Yoğun bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezonun hazırlıkları kamp ortamı açısında iyi geçeceğini düşünüyoruz. Yoğun bir sezon geçecek. Avrupa kupaları ve lig maçları.

"28-30 GOL ATMASI HALİNDE KENDİSİNE HEDİYELER VERECEĞİZ"

Tammy Abraham transferini hakkında konulan Kılıç, şu sözleri sarf etti:

Avrupa’nın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Çok başarılı olacağını düşünüyoruz. 28-30 gol atması durumunda kendisine hediyeler vereceğimizi söyledik. İyi bir performans bekliyoruz kendisinden.

"TRANSFER OLACAK"

Asbaşkan Murat Kılıç sözlerini şu ifadelerle noktaladı: