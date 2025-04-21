Beşiktaş'tan Vaclav Cerny atağı

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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kanatlara mutlaka transfer istiyor.

Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri Vaclav Cerny.

F.BAHÇE EŞLEŞMESİNDE DİKKATLARİ ÇEKMİŞTİ

Rangers'ta forma giyen Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

27 yaşındaki futbolcunun bonservisi Wolfsburg'da. Kontratı 2027'de sona eriyor. Bonservis bedeli 9 milyon euro.

Kartal, Alman ekibiyle pazarlıklara başlayacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon İskoç ekibi ile 47 maçta forma giyen Çek yıldız, 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.