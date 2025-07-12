Beşiktaş'tan Walker-Peters'a özel izin

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon Southampton forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla, imza parası ve yıllık 3.5 milyon euro ücret karşılığında el sıkışıldı.

2 GÜN İZİN İSTEDİ

Ailesiyle birlikte özel işlerini halletmek için kulüpten iki gün izin alan deneyimli sağ bek, Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.