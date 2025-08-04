Bir zamanların parmakla gösterilen oyuncusuydu: Dele Alli futbolu bırakmayı düşünüyor

Futbolda bazen öyle oyuncular var ki yeteneklerine ihanet eden isimler olarak anılır.

İşte İngiliz futbolunun dünyaya armağan ettiği Dele Alli de o isimlerden biri.

Bir dönemin yükselen yıldızlarından Dele Alli, sürpriz bir şekilde futbol kariyerini sonlandırmayı düşünüyor.

KARİYERİNİ SONLANDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Mail Sport'un haberine göre; 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, İtalya Serie A ekiplerinden Como’nun sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilmeyişinin ardından emekliliği ciddi şekilde düşünmeye başladı.

BEŞİKTAŞ, EVERTON, COMO...

Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği dönemin ardından Everton'a dönen ve daha sonra da Como ile sahalara geri dönen Alli, kulübün yeni sezon planlamasında kendine yer bulamadı.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncunun kariyerini noktalama ihtimali gündeme geldi.

SON 2.5 YILDA SADECE 10 DAKİKA

İngiliz basınına göre, Alli'nin son durumu hakkında nihai karar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Öte yandan kariyerinin son 2.5 yılında sadece geçtiğimiz sezon Milan karşısında süre bulan Dele Alli, söz konusu karşılaşmada 10 dakikada kırmızı kart gördü.