Bobo'dan Fenerbahçe derbisi yorumu

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Bobo da bu derbiyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ'IN KAZANABİLECEĞİ BİR MAÇ OLARAK GÖRÜYORUM"

Her iki takım adına da zor bir maç olacağına değinerek sözlerine başlayan Brezilyalı eski futbolcu, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş son karşılaşmasında 5 gollü bir galibiyet aldı. Bu bir moral oldu. Fenerbahçe ise evindeki Kayserispor müsabakasını iyi oynayamadı. Zor olacak ama Beşiktaş’ın kazanabileceği bir maç olarak görüyorum.

"DERBİDE HER ZAMAN OYNADIĞI GİBİ OYNASA KAZANIR"

Bobo, siyah-beyazlıların derbiyi kazanması için nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlattı.

Eski golcü, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş'ın ligde maç kazanabilmesi için oyun standardını koruması lazım. Derbide ise her zaman oynadığı gibi oynasa kazanır. Çünkü derbinin kendi havası oluyor. Daha çok koşmak, gayret etmek ve istemek gerekiyor. Beşiktaş'ın da bu şekilde oynaması lazım. O zaman kazanma şansı olur diye düşünüyorum.

"RAFA, BEŞİKTAŞ ADINA DERBİDE FARK OLUŞTURACAK OYUNCU"

Beşiktaş'ta birçok yıldız futbolcu bulunduğunu ancak Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın performansıyla daha çok ön plana çıktığını dile getiren Bobo, şu şekilde konuştu:

Şu an takımı taşıyan en önemli oyunculardan birisi. Hem antrenmanda hem de maçta izledim. Gerçekten üst düzey bir futbolcu. Rafa, Beşiktaş adına derbide fark oluşturacak oyuncu.

"KAFASINDA BİR OYUN SİSTEMİ VAR"

Brezilyalı eski futbolcu, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile görüşme fırsatı bulduğunu hatırlatarak şu açıklamada bulundu: