Bodrum FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

SÜPER LİG'DEKİ DURUMLARI

Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Geçen hafta Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Bardhi, Brazao, Okita, Seferi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Muçi, Mustafa

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Emre Çalışkan
Editor