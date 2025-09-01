Abone ol: Google News

Bodrum FK, Serik Spor'u deplasmanda yendi

1. Lig'de Bodrum FK, Serik Spor'u 4-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 01:26
1. Lig'de Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

BODRUM FK DEPLASMANDA KAZANDI

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Bodrum FK, deplasmanda 4-2 kazandı.

Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy((2) ikisi de penaltıdan), Dimitrov ve Seferi kaydetti.

Serik Spor'un 2 golü Erhan Çelenk ve Marcos Silva(p)'dan geldi.

Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki puanını 8'e yükseltti. Serik Spor ise 4 puanda kaldı.

1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Serik Spor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

