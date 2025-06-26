Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi başladı

Süper Lig'den düşüp önümüzdeki sezon tekrar 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burhan Eşer oldu.

Geçen sezon tarihinde ilk kez boy gösterdiği Süper Lig'e veda eden ve son çalıştırıcısı Portekizli Jose Morais ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar Eşer ile anlaştı.

MORAIS'İN YENİ DURAĞI BAE

Kariyerinde ilk defa teknik direktörlük yapacak 40 yaşındaki Burhan Eşer, Bodrum FK'da daha önce futbolculuk ve 2 sezon boyunca teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı.

Jose Morais'in ise yeni adresi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bodrum'dan ayrılan deneyimli teknik adam, BAE ekibi Al-Wahda'nın teknik direktörlüğüne getirildi.