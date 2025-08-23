Bodrumspor ilk galibiyetini elde etti

1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 3-1'lik skorla kazandı.
SEZONUN İLK GALİBİYETİ GELDİ
Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile öne geçti.
Bodrumspor, 29. dakikada Fredy'nin penaltı, 50. dakikada Arlind Ajeti ve 64. dakikada Taulant Seferi'nin golleriyle 3 puana ulaştı.
Bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Bodrumspor, puanını 5'e çıkardı. İlk yenilgisini alan Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.
Bodrumspor, gelecek hafta Serik'e konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.