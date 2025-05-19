Boluspor'u farklı geçen Bandırmaspor avantajı kaptı

Haber Merkezi
1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor, Bandırmaspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran Bandırmaspor, final için büyük avantaj sağladı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltıdan Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao attı.
Boluspor'un tek sayısını 27. dakikada Florent Hasani kaydetti.
RÖVANŞ 23 MAYIS'TA
Karşılaşmanın rövanşı 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.
Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
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