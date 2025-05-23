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Boluspor'u tek golle geçen Bandırmaspor final biletinin sahibi oldu

Boluspor'u tek golle geçen Bandırmaspor final biletinin sahibi oldu Bandırmaspor, 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup ett ve toplam skorda rakibine 5-1'lik üstünlük sağlayarak play-off finaline yükseldi.