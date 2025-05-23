Boluspor'u tek golle geçen Bandırmaspor final biletinin sahibi oldu

Haber Merkezi
1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor, Boluspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorlar kazanan Bandırmaspor'un golünü 90+2'de Marco Paixao kaydetti.
İlk maçta da rakibini 4-1 yenen Bandırmaspor, play-off finaline yükselerek Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.
FİNAL MAÇI SAKARYA'DA OYNANACAK
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig play-off finali 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig play-off final müsabakası 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak" denildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış