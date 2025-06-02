Bora Sevim: Samsunspor, son anda da olsa kazandı

Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart gören Teknik Direktör Sergej Jakirovic yerine kaleci antrenörü Bora Sevim katıldı.

"KENDİLERİNE AVRUPA MAÇLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sevim, şunları dedi:

Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey performans gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık. Oyuncularımıza kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum.