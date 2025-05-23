Bright Osayi-Samuel'e hırsızlık şoku

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutlara bir yenisi daha eklendi...
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in başına talihsiz bir olay geldi.
EVİ SOYULDU
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Bright Osayi-Samuel'in evi soyuldu.
Yaşanan talihsiz olayın ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Bright Osayi-Samuel, 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayla istikrarlı bir performans sergiledi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Defansif görevlerinin yanı sıra hücum katkısıyla da dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, sezon boyunca toplam 36 resmi maçta görev aldı.
Osayi-Samuel, Süper Lig'de 22 karşılaşmada forma giydi ve bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış