Bulgaristan-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu

AMilli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

Grupta ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan, ancak İspanya karşısında 6-0 gibi ağır bir yenilgi alan milliler, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

BULGARİSTAN MAÇININ HAKEMİ GODINHO OLDU

Bulgaristan'a konuk olacak millilerin mücadelesi, cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Dünya Kupası yolundaki mücadele öncesi ise karşılaşmanın hakemi belli oldu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan-Türkiye maçını, hakem Luis Godinho’nun yöneteceği açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Portekizli hakem, son olarak Avrupa Ligi'ndeki Freiburg-Basel maçını yönetmişti.

Godinho, 30 Ocak 2025'te oynanan Midtyylland-Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti.