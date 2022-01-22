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    Burak Elmas, taraftarların sohbet odasına girdi

    Burak Elmas, taraftarların sohbet odasına girdi

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisini istifaya davet eden taraftarların açtığı sohbet odasına katıldı. Elmas kısa bir süre sonra odadan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 13:05
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    Galatasaray'da yaşanan kötü gidiş sonrasında gözler başkan Burak Elmas'a çevrildi.

    Son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray'da tribündeki taraftarlar yönetime tepki göstererek istifaya davet etmişti.

    SOHBET ODASINA KATILDI

    Bu gece ise ilginç bir olay yaşandı. Twitter canlı yayınında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisini istifaya davet eden taraftarların açtığı sohbet odasına katıldı.

    Burak Elmas, taraftarların sohbet odasına girdi #1

    TARAFTARLAR FARK ETTİ

    Ancak kısa bir süre sonra çıktı. #BirlikteGöndereceğiz hashtaglı odaya giren Elmas'ı taraftarlar fark etti. Elmas'ın kendi hesabından odaya yanlışlıkla girdiği düşünüldü.

    Burak Elmas, taraftarların sohbet odasına girdi #2


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