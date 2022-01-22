Burak Elmas, taraftarların sohbet odasına girdi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisini istifaya davet eden taraftarların açtığı sohbet odasına katıldı. Elmas kısa bir süre sonra odadan ayrıldı.

Galatasaray'da yaşanan kötü gidiş sonrasında gözler başkan Burak Elmas'a çevrildi.

Son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray'da tribündeki taraftarlar yönetime tepki göstererek istifaya davet etmişti.

SOHBET ODASINA KATILDI

Bu gece ise ilginç bir olay yaşandı. Twitter canlı yayınında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisini istifaya davet eden taraftarların açtığı sohbet odasına katıldı.

TARAFTARLAR FARK ETTİ

Ancak kısa bir süre sonra çıktı. #BirlikteGöndereceğiz hashtaglı odaya giren Elmas'ı taraftarlar fark etti. Elmas'ın kendi hesabından odaya yanlışlıkla girdiği düşünüldü.