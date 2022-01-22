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Burak Elmas, taraftarların sohbet odasına girdi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisini istifaya davet eden taraftarların açtığı sohbet odasına katıldı. Elmas kısa bir süre sonra odadan ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 12:06
- Güncelleme : 22.01.2022 - 13:05
Galatasaray'da yaşanan kötü gidiş sonrasında gözler başkan Burak Elmas'a çevrildi.
Son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray'da tribündeki taraftarlar yönetime tepki göstererek istifaya davet etmişti.
SOHBET ODASINA KATILDI
Bu gece ise ilginç bir olay yaşandı. Twitter canlı yayınında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisini istifaya davet eden taraftarların açtığı sohbet odasına katıldı.
TARAFTARLAR FARK ETTİ
Ancak kısa bir süre sonra çıktı. #BirlikteGöndereceğiz hashtaglı odaya giren Elmas'ı taraftarlar fark etti. Elmas'ın kendi hesabından odaya yanlışlıkla girdiği düşünüldü.