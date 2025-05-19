Burak Kapacak, bu sezon ilk kez forma şansı buldu

İHA
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler 32. dakikada Youssef En-Nesyri, 84. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 kazandı.
İLK KEZ FORMA GİYDİ
Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez forma giyen Burak Kapacak da şans buldu.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşadığı çapraz bağ yırtılması sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Burak, tedavisi nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmadı.
88'DE OYUNA GİRDİ
Ligin ikinci yarısında lisansı çıkartılan Burak Kapacak, son haftalarda kadroya dahil olurken ilk kez sahaya çıktı.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor karşısında 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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