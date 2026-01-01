Abone ol: Google News

Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan iki oyuncuyu istiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan Denis Dragus ve Kazeem Olaigbe'yi istiyor. Gaziantep, iki oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 16:35
  • Gaziantep FK, Trabzonspor'un oyuncuları Denis Dragus ve Kazeem Olaigbe'yi transfer etmek istiyor.
  • Burak Yılmaz, bu iki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
  • İki kulüp arasındaki görüşmelerin yakında sonuçlanması bekleniyor.

Gaziantep FK'nın transfer çalışmaları hız kazandı.

Kırmızı-siyahlı yönetimin, Trabzonspor'da forma giyen Kazeem Olaigbe ve Denis Dragus için resmi teklifini yaptığı öğrenildi.

Kulüpler arasındaki temasların birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

OLAIGBE VE DRAGUS'A KANCAYI ATTI 

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istediği, bu nedenle yönetimin önceliğini bu transferlere verdiği belirtildi.

Gaziantep FK'nın, Trabzonspor'dan gelecek cevaba göre transfer planlamasını şekillendireceği ifade edildi.

Bordo-mavili tarafın henüz resmi bir dönüş yapmaması, şehirde ve taraftarlar arasında merak uyandırırken; görüşmelerin olumlu ilerlediği yönünde kulis bilgileri dikkat çekiyor. 

