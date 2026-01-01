Fiorentina'da Rodrigo Becao için transfer planı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, hiç olmadığı kadar kötü bir dönemden geçiyor.

Fiorentina, oynadığı 17 maçta topladığı 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

İtalyan ekibi, geçirdiği kötü dönemin ardından gözünü devre arasında yapılacak transferlere çevirdi.

Fiorentina, bu doğrultuda Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Rodrigo Becao ile ilgileniyor.

İTALYANLAR, FIORENTINA'YA GELEBİLİR DEDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina, Becao'nun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak düşünüyor.

Becao'nun, satın alma opsiyonu olmadan ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya kiralık transfer ihtimalinin de bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan Becao'nun maaşının 1 milyon euro olduğu ve bunun Fiorentina için bir sorun olmayacağı belirtildi.

Fiorentina'nın, olası Becao transferiyle birlikte istikrarsız savunmasına güç katabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi 8 Aralık'ta kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta süre bulan 29 yaşındaki Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.