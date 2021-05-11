Burak Yılmaz’dan ayın golü

Lille taraftarları tarafından ayın oyuncusu seçilen Burak Yılmaz’ın geçtiğimiz haftalarda Lyon’a attığı frikik Nisan ayının en iyi golü seçildi.

Fransa’da adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Lille ile şampiyonluğa koşuyor. Milli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performans ile Lille taraftarlarının gönlünde taht kurdu.

KRAL ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Lille’in şampiyonluk yürüyüşünde büyük paya sahip olan Burak Yılmaz geçtiğimiz haftalarda Lyon deplasmanında frikik golü kaydetmişti. Yapılan ankette ayın en güzel golü seçildi.

Burak Yılmaz bu sezon çıktığı 15 gol 5 asistlik performansıyla göz dolduruyor.