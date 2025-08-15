Burhan Eşer: İnşallah, Sivasspor maçından istediğimiz sonuçla döneceğiz

Bodrum FK, 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk haftasında sahasında aldığı beraberlik sonrası galibiyet arayışında olan yeşil-beyazlılar, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

"İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Zorlu maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Burhan Eşer, şunları dedi:

Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Orada uzun yıllar bulundum, yakından tanıyorum. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN 2 PUAN KAYIPTI"

Transfer sürecine de değinen Eşer, şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta aldığımız beraberlik bizim için 2 puan kayıptı. Buna rağmen 4-5 net pozisyon bulduk, galibiyete yakındık. Lig uzun bir maraton; oyuncularımın istek ve arzusu memnuniyet verici. Transfer dönemi devam ediyor. Giden de olabilir gelen de. Her an her şey olabilir. Puşcaş ve Okita bizimle çalışıyor ancak yabancı kontenjanı nedeniyle görüştükleri kulüplerle anlaşmaları halinde ayrılabilirler.

"BU SENE DAHA İDDİALIYIZ"

Yeşil-beyazlı ekibin genç oyuncusu Enes Öğrüce ise hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu: