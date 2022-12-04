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    Bursa'da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti

    Osmaniyespor-Tütünspor maçını yönettiği sırada top çarpması sonucu parmağı kırılan orta hakem Gürkan Doğan’ın eli, sargıya alındı. Doğan, yaklaşık 10 dakika maçı kolundaki sargıyla yönetti.
    • 04.12.2022 - 18:36
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    Bursa'da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti

    Bursa'da Süper Amatör Ligi B Gurubu’nda, Osmaniyespor ile Tütünspor karşı karşıya geldi.

    İnegöl’de oynanan maçın 86’ncı dakikasında bir oyuncu tarafından vurulan top, orta hakem Gürkan Doğan’ın sol eline isabet etti.

    Topun çarpmasının ardından hakem Doğan, acı içinde yerde kaldı. Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı.

    Eli sargılı maç yönetti

    Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, maçta 4’üncü hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan 10 dakikasını eli sargılı şekilde yönetti.

    Maçı Osmaniyespor kazandı

    DHA'nın haberine göre; bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardan da moral tezahüratları yapılırken, maç Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

    Bursa da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti #1

    Bursa da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti #2

    Bursa da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti #3

    Bursa da parmağı kırılan hakem, elinde bandajla maç yönetti #4


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