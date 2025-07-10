Bursaspor, 30 binden fazla kombine sattı

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Enbiya Topal, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli mesajlar verdi. Kombine satışlarından forma tedarikine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Topal, camiaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"30 BİN KOMBİNE BARAJINI GEÇTİK"

Yeni sezona büyük umutlarla hazırlandıklarını belirten Topal, "Allah’ın izniyle lige iyi başlayıp sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Sezonun başlamasına iki ay kala 30 bin 710 kombine satışına ulaştık" dedi.

Kombine kart talebinde bulunan taraftarların, kartlarını bugünden itibaren gişelerden teslim alabileceğini duyurdu.

KAMP ÜRÜNLERİ VE FORMALAR RAFLARDA

A takımın kullanacağı kamp ürünleri ve maç formalarının hafta sonu geldiğini belirten Topal, ürünlerin mağazada satışa sunulduğunu ifade etti. Ayrıca yeni sezon tişörtleri, plaj havluları, ayakkabılar ve terliklerin de stoğa eklendiğini aktardı.

FORMA SİPARİŞLERİNDE YAŞANAN GECİKME İÇİN ÖZÜR

Topal, çeşitli nedenlerle yaklaşık 3 hafta geciken forma siparişlerinin yarından itibaren depoya girmeye başlayacağını ve internet üzerinden verilen siparişlerin kademeli olarak tamamlanıp mağazalara ulaştırılacağını söyledi.

İnternet satışlarında İyzico üzerinden taraftara sağlanan 900 TL bonusun hem ekonomik hem de stok yönetimi açısından fayda sağladığını belirten Topal, “Yaşanan gecikmeden dolayı taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak formalar ulaştığında bu bekleyişin karşılığını fazlasıyla alacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.