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DHA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlıların zor ama başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Çelik, şu şekilde konuştu:

Gerek deplasmanda gerek sahada, kolay bir sezon geçirmedik. Geçen yıl burada çok az mikrofon vardı, şimdi 10 tane mikrofon saydım. Hedefimiz daha fazla medya ilgisi, daha fazla etkileşim. Bu sene yetişmeyecek ama 2027-2028 sezonu için loca çalışmasını, önümüzdeki nisan ayında başlatmayı planlıyoruz. Zeminle ilgili de ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Konser alanlarında da zemin yenileniyor ve anlaşmalar yapıldı. Doğal çim kullanacağız.

"TRANSFERLER AÇIKLANDIĞINDA TÜM BİLETLERİN TÜKENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kombine satışlarının 26 bini geçtiğini ve kalan 14 binin de tükeneceğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Loca satışlarımız devam ediyor. Kombine satışlarımız 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyorum. 40 bin kombineyi satalım, localarımızı satalım, sadece şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz ağırlayalım. 14 bin bilet kaldı. Transferler açıklandığında tüm biletlerin tükeneceğini düşünüyorum. Bursaspor taraftarları bunu da başaracak.

TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, düzenlenen toplantının sonunda Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik'e plaket takdim etti.

Ekmekçi, Bursaspor'un gösterdiği başarılı performans ve kulübün geleceğine yönelik katkıları için Çelik'e teşekkür etti.