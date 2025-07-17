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Bursaspor, Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz ile vedalaştı

Bursaspor'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamış Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz ile yollar ayrıldı.

İHA İHA
17.07.2025 08:57
Bursaspor, Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz ile vedalaştı

Bursaspor'da 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanması devam ederken, iki oyuncuyla daha yollar ayrıldı.

Kulüp, resmi açıklamayla Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz'a teşekkür ederek veda etti.

Timsah formasıyla geçmiş sezonlarda şampiyonluk sevinci yaşayan iki deneyimli isim, kulübün veda mesajında özel olarak anıldı.

VEDA MESAJLARI

Taha Can için yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Bora Yılmaz için de, şu açıklama yapıldı:

Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Bora Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

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