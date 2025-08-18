Çağdaş Atan: Oyunun tamamını kontrol ettik

Süper Lig’in 2. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA RAHAT OYNAYABİLİRDİK"

Süper Lig’e kazanarak başlamak istediklerini söyleyen Atan, şu ifadeleri kullandı:

İlk maçımızdı. Ritim yakalayarak buraya geldik. Viking maçının öncesinde ve sonrasında oyuncularımız rahatsızlık yaşadı. Kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Oyunun tamamını kontrol ettik. Eksik olan üretkenlik ve 2. golü bulamamaktı. Devrede 2. golü bulmamız gerektiğini konuştuk ama olmadı. Daha iyi finaller ve vuruşlar yapabilirdik. Opoku'nun golü şanssızlık. Eline çarpan top doğal olarak iptal oldu. Maalesef çok fazla pozisyon vermeden, biz de çok üretken olmadan beraberlik golünü yedik. Kayserispor da iyi mücadele etti. Oyun anlamında iyi bir maç olmadı. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Perşembe günü ve sonraki perşembe de iki final maçımız olacak. Oraya hazırlanacağız.