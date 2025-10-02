Çağdaş Atan'la kurye arasında gülümseten diyalog: Sıkılınca ara beni

Futbol dünyasından bazı isimler zaman zaman saha dışı anlarıyla gündeme geliyor.

İşte o isimlerden biri de teknik direktörlük yapan eski futbolcu Çağdaş Atan.

Son olarak Başakşehir'e çalıştıran Atan, adres soran bir kuryenin karşısına çıktı.

Kurye, Atan'a yaklaşarak esprili bir şekilde, "Abi sen teknik direktörsün değil mi? Ben sana daha önce de adres sormuştum" dedi.

"SIKILINCA ARA BENİ, ADRES SOR"

Çağdaş Atan ise gülümseten bir yanıtla, "Sıkılınca ara beni adres sor" yanıtını verdi.

Bu kısa ama samimi diyalog, kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

İşte o anlar...