Çağdaş Çavuş: Lige galibiyetle başladığımız için keyifliyim

1. Lig'de 2025-2025 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği Sarıyer'i 2-1 yenen Iğdır FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş, sezona galibiyetle başladıkları için keyifli olduklarını söyledi.

Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sarıyer'in yeni toplanan ve oyun planına sahip bir takım olduğunu belirtti.

"ANALİZLER YAPMIŞTIK"

Sarıyer'in kendilerine karşı savunma arkasına atılacak topları çok fazla tercih eden bir oyun oynadığını dile getiren Çavuş, şunları dedi:

Biz de ön alan baskısındaki yerleşimimiz ve direkt oyunla rakibi çözme adına analizler yapmıştık. Maça aslında çok iyi başladık ve ilk devrede oyun içerisinde ürettiğimiz pozisyonlar var.

"LİGE GALİBİYETLE BAŞLADIĞIMIZ İÇİN KEYİFLİYİM"

Çavuş, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikasına kötü başladıklarını, basit hatalar ve top kayıpları yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: