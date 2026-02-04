Oktay Derelioğlu'ndan ses getirecek sözler: Sergen Yalçın'ın yaptıklarını ben yapsam içimden geçer!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak açıklamalarıyla ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Bu hafta da dikkat çeken sözleriyle kameranın karşısına geçen Derelioğlu, Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde ses getirecek ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ BOMBA SÖZLER

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyete eleştirilerde bulunan Derelioğlu, söylenenlerle yapılanlar arasında bir tutarsızlık olduğunu belirtti.

"Sergen Yalçın'ın yaptıklarını ben yapsam içimden geçer." diyen Derelioğlu, siyah-beyazlı camiayla ilgili gündem olacak tespitler yaptı.

"SERGEN YALÇIN'I KISKANIYOR MUSUNUZ?"

İlk olarak Beşiktaş'ın gündeminin ele alındığı programda Ensonhaber Yayın Koordinatörü Cilara, Derelioğlu'na, "Sergen Yalçın'ı kıskanıyor musunuz?" diye sordu.

Şahıslar yerine yapılanları eleştirdiğini belirten Derelioğlu, böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağının altını çizdi.

Odak noktasının Beşiktaş'ın başarısı olduğuna vurgu yapan Derelioğlu, daha sonra ise Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye değindi.

"JUVENTUS O KADAR PARA VERMEZ"

Icardi'nin İtalyan ekibi Juventus'a transfer olacağı iddiasını değerlendiren Derelioğlu, Juventus'un Arjantinli golcüye şu an 15 milyon euro vermeyeceğini söyledi.

Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonu bitiyor olduğunu hatırlatan Derelioğlu, "Juventus bu paralara Icardi'yi almaz, bekler sezon sonu alır." dedi.

