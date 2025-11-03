Can Uzun'dan kötü haber! Milli takıma gelemeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un formasını giyen milli futbolcu Can Uzun'dan kötü haber geldi.

Milli futbolcu, ligde Heidenheim ile oynanan maça ilk 11'de başladı ve sakatlık yaşamasının ardından 26. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

5 HAFTA YOK!

Sky'da yer alan habere göre, Can Uzun, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

MİLLİ TAKIMA GELEMİYOR

Avrupa'da ligler bu hafta sonu da oynanacak ve ardından milli araya gidecek.

A Milli Takımımız, milli arada Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

Can Uzun'un, yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda da yer alması beklenmiyor.

14 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Eintracht Frankfurt forması altında yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 19 yaşındaki Can Uzun, bu sezon 14 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.