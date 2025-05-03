Carlo Ancelotti: Arda seviyesinde çok fazla orta saha oyuncusu yok

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya LaLiga'da oynanacak Celta Vigo maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ancelotti'nin basın toplantısında yaptığı Arda Güler açıklaması büyük ses getirdi.

Sezon başından bu yana milli futbolcuya az süre verdiği için eleştirilen İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın Real Madrid'de forma giymeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

"ARDA GÜLER ÇOK İYİ GELİŞTİ"

Ancelotti, genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler çok iyi gelişti. Daha da öne çıkıyor. Gelecekte daha da önemli olacak. Kalitesini gösteriyor ve daha istikrarlı hale geliyor. Harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu, çünkü Arda seviyesinde çok fazla orta saha oyuncusu yok.

"GELECEĞİM 25 MAYIS'TA KONUŞULACAK"

Real Madrid'deki geleceği için ise İtalyan teknik adam, 25 Mayıs'ı ifade ederek şu sözleri söyledi:

Kulüple harika bir ilişkim var, her şey yolunda. Haberleri kontrol edemeyiz ama birçoğunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Geleceğim 25 Mayıs'ta konuşulacak. Bugün değil.

Ayrıca Carlo Ancelotti, İspanyol devi ile son maçında 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile karşılaşacak.