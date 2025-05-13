Carlo Ancelotti'den Real Madrid'e veda sözleri

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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da oynanacak Mallorca ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

65 yaşındaki İtalyan teknik adam, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini söyledi.

Ancelotti ayrıca, Real Madrid'deki son günlerini en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirtti.

XABİ ALONSO'YU ÖVDÜ

Ancelotti, Real Madrid'deki yerine geçmesi beklenen Xabi Alonso'dan da övgüyle bahsetti.

Takımdan neden ayrılığına dair soruyu da yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Neden gidiyorum? Hayattaki her şey gibi, bazı şeylerin de bir sonu vardır. Burada geçirdiğim zamandan keyif aldım." dedi.

Resmi açıklamanın sorulması üzerine ise Ancelotti, "Madrid istediği zaman açıklamayı yapar, sorun yok." yorumunu yaptı.

"BURADA GEÇİRDİĞİM ZAMANI ÇOK SEVDİM"

Ancelotti konuyla ilgili şunları söyledi: