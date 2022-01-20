Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi

Süper Lig'in 22. haftasında dün Rize'de hava koşulları nedeniyle yarım kalan ve bugün devam karşılaşda ev sahibi ekip, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden Çaykur Rizespor- Antalyaspor mücadelesi, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARI

11. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Deniz Hümmet, orta sahada kaptığı topu ağır zemine rağmen ceza sahası içerisine kadar sürdükten sonra boş pozisyondaki Pohjanpalo'ya aktarmak istese de savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada kazanılan faul atışında Fredy'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Veysel Sarı'nın göğsü ile kontrol edip vuruşunda, kaleci Tarık Çetin direk dibinde yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle dün 22. dakikada tatil edilen karşılaşma, bugün kaldığı yerden Fraport TAV Antalyaspor'un taç atışı ile devam etti.

32. dakikada Deniz Hümmet'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Pohjanpalo'nun yarım volesini kaleci Boffin, güçlükle çelmeyi başardı.

ANTALYA, WRIGHT İLE ÖNE GEÇTİ

35. dakikada Doğukan Sinik'in soldan ceza yayı üzerinde yerden plase vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in elinden kaçırdığı topu Wright, boş kaleye gönderdi: 0-1.

40. dakikada Wright'ın ceza yayı dışından sert şutunda, Tarık Çetin'in yatarak çeldiği top, direğe çarparak kornere çıktı.

RİZE PENALTI İLE SKORU EŞİTLEDİ

44. dakikada Selim Ay'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısının ardından kenara gelip izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti.

45+1. dakikada Pohjanpalo'nun penaltı vuruşunda, kaleci Boffin doğru köşeyi tahmin etse de top filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA EV SAHİBİ, GÖKHAN GÖNÜL İLE SKORU BELİRLEDİ

58. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

67. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan plase vuruşunda, kaleci Tarık Çetin uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında savunmadan seken topu önünde bulan Crivelli'nin penaltı noktasından sert şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma, 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 77 Alberk Koç), Baiano, Sabo (Dk. 70 Bolasie), Alper Potuk (Dk. 78 Umar), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Deniz Hümmet (Dk. 69 Dabo), Pohjanpalo

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Poli (Dk. 65 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 76 Fernando), Doğukan Sinik, Ghacha (Dk. 58 Mehmedi), Wright (Dk. 76 Crivelli)

Goller: Dk. 35 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Pohjanpalo (Penaltıdan), Dk. 58 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+7 Güray Vural, Dk. 90+7 Alfons Groenendijk (Teknik Sorumlu) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Baiano, Dk. 80 Selim Ay (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Poli (Fraport TAV Antalyaspor)