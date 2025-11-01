Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın'a ilk 11 talebi

- Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor.
- Sergen Yalçın'la görüşen futbolcu, eski takımına karşı etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.
- Bu sezon 7 maçta 3 gol atan Ünder, Beşiktaş'ın zirve yarışında kalması için önemli bir rol üstlenebilir.
Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, kara bulutları dağıtmak için Fenerbahçe derbisi bekleniyor.
Zirveden 11 puan geride bulunan siyah beyazlılar, resmen havlu atmamak adına bu maçı mutlaka kazanmak zorunda.
Tabii ki bir yandan tüm gözler Cengiz Ünder’de.
Fenerbahçe'den kiralanan yıldız oyuncu eski takımına karşı forma giymek için can atıyor.
YALÇIN'LA ÖZEL GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'la görüşen milli futbolcu, derbiye ilk 11'de başlamak istediğini söyledi.
Antrenmanlarda hızı, şut çalışmaları ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı sergileyeceği performansla adeta kendini yeniden kanıtlamak istiyor.
Bonservisi hala Fenerbahçe’nin elinde bulunan 28 yaşındaki oyuncu, derbide yeniden Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için mücadele edecek.
İLK 11'DE BAŞLAMAK İSTİYOR
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maçta görev alan Cengiz Ünder, toplam 236 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.
Oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmalarda dahi hücum hattına dinamizm kazandıran yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında alacağı süreyle birlikte performansını taçlandırmak istiyor.