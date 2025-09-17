Cenk Tosun'dan penaltı tepkisi!

Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cenk Tosun, önemli açıklamalarda bulundu.

PENALTI TEPKİSİ!

Cenk Tosun, şunları dedi:

Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım.