Fenerbahçe'nin son dakikada penaltı beklentisi!

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PENALTI BEKLENTİSİ

Fenerbahçe bu maçın son dakikasında penaltı bekledi.

Sarı-lacivertli takım ceza sahasında Youssef En Nesyri yerde kalmasının yanı sıra elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

PENALTI KARARI ÇIKMADI

Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştü. Bu sırada tribünlerden ve yedek kulübesinden penaltı için büyük bir tepki oldu.

Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)