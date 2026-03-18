Christ Inao Oulai, Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Christ Oulai, cezalı duruma düştü. Oulai, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk takım Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.
Karadeniz ekibinde yıldız orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, cezalı duruma düştü.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Oulai, karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart gördü. Fildişili futbolcu, bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, milli ara sonrası sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Oulai, bu maçta forma giyemeyecek.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
84. dakikada oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi