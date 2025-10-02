Çorum FK, 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor

Çorum FK, 1. Lig'in 9. haftasında yarın konuk edeceği Manisa FK'yı yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sezona ilk 4 maçını kazanarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 4 haftada ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

LİDERLİĞİ KAYBETTİLER

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Çorum ekibi, 2. haftada elde ettiği lig liderliğini 6. haftada Esenler Erokspor'a devretti.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Bu süreçte yolların ayrıldığı teknik direktör Tahsin Tam'ın yerine ise Çağdaş Çavuş göreve getirildi.

HEDEF ÇIKIŞA GEÇMEK

Çorum ekibi, Çavuş yönetiminde Serikspor ve Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Çavuş, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk galibiyetini, lige verilecek milli ara öncesi Manisa FK maçında yaşamak istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Çorum FK, topladığı 15 puanla 4. sırada yer alıyor.