Abone ol: Google News

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanında kazandı

Çorum FK, 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 18:55
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanında kazandı

1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'yı konuk etti.

Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

ÇORUM FK, GALİP GELDİ

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Ferhat Yazgan ve 65. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golü ise 45. dakikada Okwuchukwu Francis Ezeh'ten geldi.

ÇORUM FK, 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Keçiörengücü, 4 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Bu sezonki tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Çorum FK ise, 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligin 5. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise Vanspor FK'yı ağırlayacak.

Eshspor Haberleri