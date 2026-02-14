Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüseyin Eroğlu." ifadelerine yer verildi.

25 KASIM'DA GÖREVE GELDİ

Çorum FK'da 25 Kasım 2025'te göreve gelen Eroğlu, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 11 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 1 beraberlik elde etti.

"KIRGIN VE ÜZGÜNÜM"

Hüseyin Eroğlu, Çorum camiası için veda mesajı yayınladı. Eroğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı veda mesajında, Çorum FK'dan ayrılma kararında hakem kararlarının çok önemli etkisi bulunduğunu belirtti.

Başlangıç ve bitişlerin hayatın her alanında yer aldığına işaret eden Eroğlu, "Bazen her şey çok güzel başlar, güzel de bitmesi için inanılmaz çaba gösterirsiniz ama olmaz. Çorum FK ile Süper Lig hedefiyle çıktığımız yolda ne yazık ki vedalaşmak zorunda kaldık. Bu vedada adalet duygumuzu zedeleyen hakem kararlarının çok önemli etkisi olduğunu tüm spor kamuoyunun bilmesini özellikle istiyorum. Lütfen bunu bir bahane olarak görmeyin. Futbol ailesinin bir ferdi olarak gerçekten kırgın ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Her zaman yanlarında duran kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu başta olmak üzere yönetim kuruluna, personele, futbolculara, taraftara ve Çorum şehrine teşekkür eden Eroğlu, sezon sonunda Çorum'un Süper Lig hayallerinin gerçek olmasını temenni etti.