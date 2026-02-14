Zerenspor, Eczacıbaşı'na şans tanımadı

- Zerenspor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı 3-2 yendi.
- Aleksandra Uzelac 36 sayı ile maçın yıldızı oldu.
- Zerenspor, bu galibiyetle 18. zaferini elde etti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zerenspor ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zerenspor oldu.
Aleksandra Uzelac'ın 36 sayı kaydettiği maçın ardından başkent ekibi 18. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı 6. yenilgisini yaşadı.
148 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Gatina)
Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Elif Şahin, Meliha Diken, Maglio, Smrek)
Setler: 25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13
Süre: 148 dakika (28, 31, 27, 38, 24)