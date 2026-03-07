Çorum FK, Hatayspor'a 3 attı

Çorum FK, 1. Lig'in 29. haftasında evinde Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, sahasında Hatayspor ile karşılaştı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 3-1 galibiyet aldı.
Çorum FK, bu sonuçla birlike Uğur Uçar yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Çorum'un gollerini 62. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada Fredy ve 88. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 49. dakikada Rakhim Chaadaev attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.
Lig'de 30. haftada Çorum FK deplasmanda Boluspor ile; Hatayspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
