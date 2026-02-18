Çorum FK, Serik Spor'u üç golle geçti

- Çorum FK, 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Serik Spor'u 3-2 yendi.
- Çorum FK'nın gollerini Mame Thiam ve Burak Çoban (2) atarken, Serik Spor'un golleri Jetmir Topalli ve Cengiz Demir'den geldi.
- Bu sonuçla Çorum FK 44 puana yükseldi, Serik Spor ise düşme hattında kaldı.
1. Lig'in 26. haftasında Serik Spor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Çorum FK oldu.
ÇORUM FK, DEPLASMANDA KAZANDI
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 49. ve 52. dakikalarda Burak Çoban attı.
Serik Spor'un gollerini ise 23. dakikada Jetmir Topalli ve 39. dakikada Cengiz Demir attı.
Bu sonuçla Çorum FK puanını 44'e yükseltirken, Serik Spor 29 puanla düşme hattında kaldı.