Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu

Tahsin Tam ile yollarını ayıran 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da yeni bir dönem başladı.

Kırmızı-siyahlılar, Iğdır FK'dan ayrılan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: