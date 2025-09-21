Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu

Tahsin Tam ile yollarını ayıran 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da yeni bir dönem başladı.
Kırmızı-siyahlılar, Iğdır FK'dan ayrılan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çorum Futbol Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonundan itibaren Teknik Direktör Sayın Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.