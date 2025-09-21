Abone ol: Google News

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu

Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme yaparak takımın başına getirdi.

Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 20:14
Tahsin Tam ile yollarını ayıran 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da yeni bir dönem başladı.

Kırmızı-siyahlılar, Iğdır FK'dan ayrılan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çorum Futbol Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonundan itibaren Teknik Direktör Sayın Çağdaş Çavuş ile 2 yıllık anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

