Cristiano Ronaldo atmaya devam ediyor Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda Al Hazem'i Joao Felix ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. 40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız böylelikle kariyerindeki 950. golü atmış oldu...