Cristiano Ronaldo atmaya devam ediyor

- Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hazem'i 2-0 yendi.
- Cristiano Ronaldo, 88. dakikada attığı golle kariyerindeki 950. golünü kaydetti.
- Al Nassr, bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 6. haftasında Al Hazem ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Maçta gol perdesini 25. dakikada Joao Felix açtı. Portekizli yıldız, bu sezon oynadığı 12 maçta 12 gol atmış oldu.
Soyunma odasına Al Nassr'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.
ATMAYA DEVAM EDİYOR
Ev sahibi ekibi rahatlatan golü 88. dakikada Cristiano Ronaldo'dan kaydetti.
Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve Al Nassr, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
950. GOLÜ OLDU
40 yaşındaki Ronaldo, bugün attığı golle kariyerinde 950. kez fileleri havalandırmış oldu.
Lige 6'da 6 ile başlayan Al Nassr, puanını 18'e yükseltti. Al Hazem ise 5 puanda kaldı.