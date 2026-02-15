Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a karşı son 5 maçından galibiyetle ayrıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek rakibine karşı 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 11:02
  • Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenerek rakibine karşı üst üste beşinci galibiyetini elde etti.
  • Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio attı.
  • Fenerbahçe, ligde Trabzonspor'a karşı toplamda 56. galibiyetini alırken, bu sezon ligdeki rekabette 45. zaferini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzon'da da 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR'A KARŞI 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu.

4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

BORDO -MAVİLİLERE KARŞI 56'NCI GALİBİYET

Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.

TRABZON'DA 3-2'LİK SKORLAR

İki tarafın mücadelesinde Trabzon'da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı.

Sarı-lacivertliler, 17 Mart 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihlerinden sonra bugün de 3 puanı 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda da rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

