Fenerbahçe'den Trabzonspor'a karşı son 5 maçından galibiyetle ayrıldı

- Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenerek rakibine karşı üst üste beşinci galibiyetini elde etti.
- Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio attı.
- Fenerbahçe, ligde Trabzonspor'a karşı toplamda 56. galibiyetini alırken, bu sezon ligdeki rekabette 45. zaferini kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzon'da da 3 puanı hanesine yazdırdı.
TRABZONSPOR'A KARŞI 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu.
4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.
BORDO -MAVİLİLERE KARŞI 56'NCI GALİBİYET
Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.
TRABZON'DA 3-2'LİK SKORLAR
İki tarafın mücadelesinde Trabzon'da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı.
Sarı-lacivertliler, 17 Mart 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihlerinden sonra bugün de 3 puanı 3-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda da rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.